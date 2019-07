La cura definitiva contro l’AIDS potrebbe diventare una realtà entro quest’anno | curare

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) L’AIDS non è imbattibile. Secondo i risultati di una recente ricerca unail virus Hiv è possibile: in una ricerca pubblicata su Nature Communications, è stato dimostrato che con una terapia antiretrovirale a lunga azione e lento rilascio, seguita dalla tecnica del ‘taglia e incolla’ del Dna (per rimuovere il genoma virale nelle cellule infette), è possibile eliminare completamente il virus dell’Aids dal corpo di animali infetti, guarendoli in viadall’infezione. Lo studio è stato condotto da Kamel Khalili della Temple University a Philapelphia e dalla University of Nebraska Medical Center e vede tra gli autori anche gli italiani Pietro Mancuso, Pasquale Ferrante e Martina Donadoni, sempre presso la Temple University. Il virus dell’Aids, attualmente, viene trattato con antiretrovirali, farmaci che impediscono la ...

risolutoretermi : @AntonioDvx @SeaWatchItaly Attendiamo con ansia che qualche giudice buonista gli trovi l'esimente giusto per poterl… - Marco_chp1 : RT @TweetNewsIta: Calvizie, scoperta una cura definitiva: la prima sperimentazione ha avuto successo - Simone76623275 : RT @TweetNewsIta: Calvizie, scoperta una cura definitiva: la prima sperimentazione ha avuto successo -