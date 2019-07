Calciomercato Inter | per Barella è duello con la Roma | ma deciderà il giocatore Rumors

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) L'2019-20 sarà rivoluzionata rispetto al passato. Questo è almeno il sentore guardando alle prime voci e alle prime trattative di questoestivo che vede la squadra nerazzurra protagonista. Il club ha ingaggiato un allenatore di grande spessore come Antonio Conte che necessita di adeguati rinforzi in tutti i reparti per poter duellare con la Juventus. L'obiettivo è quello dirompere la lunghissima striscia di scudetti consecutivi conquistati dai bianconeri, oltre che ovviamente fare bella figura in Champions League, arrivando il più in alto possibile. Una rosa che sarà dunque pesantemente rinnovata in questo, ma come? Centrocampo: il sogno diper l'Non ci sono dubbi sul nome più gettonato per il centrocampo dell'in questo. È quello di, mediano del Cagliari e della nazionale azzurra. La...

FabrizioRomano : Nicolò Barella ha scelto l'Inter: lo ha ribadito in queste ore al Cagliari e ai diretti interessati, una decisione… - DiMarzio : #calciomercato, #Inter | Fissata la data per le visite mediche di #Lazaro - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Barella non cambia idea: le ultime ?? -