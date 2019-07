Calabria | traghetto fermo in mare nella notte con 250 passeggeri “Non ci hanno dato

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Duecentocinquanta persone sono state ferme tutta lain, al largo delle coste tirreniche della, sulEgnazia per un’avaria meccanica. La nave della compagnia Grimaldi era partita da Salerno ed è diretta a Catania. “La nave è spenta –raccontato alcunidurante il blocco – funzionano soltanto le luci di emergenza, non c’è acqua e non è possibile usare i bagni”. Alcune delle persone a bordo avevano anche denunciato di avere paura e di “non aver ricevuto assistenza né informazioni dall’equipaggio e dal comandante”. La Egnazia sarebbe dovuta partire lunedì alle 22 ma è salpata all’1 di. Poi durante la navigazione ci sono stati dei problemi: “Abbiamo contattato la capitaneria di porto – rivelano alcuni– ma non abbiamo avuto nessun riscontro”. A ...

