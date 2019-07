Barella all' Inter o alla Roma? Nerazzurri accelerano | incontro con l' agente Beltrami

Barella all'Inter o alla Roma?/ "Lui ha già scelto - ha preso casa a Milano" : Barella, interviene il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, per provare a sbloccare la situazione: Roma ormai definitivamente archiviata?

Calciomercato - le notizie di oggi – La lista di tutti gli svincolati - telenovela Barella - Lazzari alla Lazio : LA lista DI tutti GLI svincolati – Si apre ufficialmente il Calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante, dalla giornata di oggi si sono liberati diversi calciatori a scadenza di contratto che si aggiungono quindi alla lista svincolati. Il prossimo campionato di Serie A sarà sicuramente più equilibrato con squadre più attrezzate rispetto alla scorsa stagione sia per quanto riguarda la zona alta che quella bassa della ...

Il Cagliari vende Barella alla Roma. Giulini : «L’Inter è sparita dall’11 giugno» : Ora si aspetta il sì del giocatore Barella all’Inter sembrava un’operazione fatta e finita. Il giovane calciatore del Cagliari e della Nazionale era entusiasta di trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Soddisfazione reciproca. Sennonché, a detta del presidente del Cagliari, l’Inter è sparita e lui ha chiuso con la Roma per la cessione del suo pupillo. Barella, adesso «si sta prendendo un paio di giorni per valutare ...

Inter - Giulini allo scoperto : “Barella? Sono spariti. Ho l’accordo con la Roma” : BARELLA Inter- Nuova svolta sulla potenziale trattativa tra il Cagliar e l’Inter per il passaggio di Barella in maglia nerazzurra. Il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, ha colto l’occasione per sottolineare nel dettaglio la possibile svolta sulla trattativa Barella-Inter. Il presidente ha così affermato: “Avevo l’accordo con l’Inter per Barella […] L'articolo ...

Barella ad un passo dalla Roma - il presidente Giulini attacca l’Inter : “avevamo l’accordo - poi sono spariti da 20 giorni” : Inter scomparsa al momento di chiudere l’accordo con Barella, il presidente del Cagliari trova l’accordo con la Roma: adesso il giocatore deve dare il suo ok Nicolò Barella sembrava ormai destinato a diventare un giocatore dell’Inter, ma fin quando la firma non viene posta sul contratto, non si sa mai cosa può accadere. Ad esempio, una delle due parti può addirittura… scomparire! In questo caso è toccato ...

Roma - Spinazzola : “Sempre simpatizzato per i giallorossi”. Ora l’affondo per Barella : Spinazzola Roma- Roma scatenata sul fronte mercato. Come noto, il club capitolino ha chiuso con la Juventus l’affare Spinazzola-Pellegrini. 29,5 milioni il costo del cartellino dell’ex Atalante, 22 milioni il ricavato fatto dall’addio del terzino sinistro, quest’anno in forza al Cagliari. Detto questo, i giallorossi sarebbero pronti a mettere le mani anche su Barella. Il […] L'articolo Roma, Spinazzola: ...

Calciomercato Inter news/ Barella - i tempi si allungano - Ultime notizie - : Calciomercato Inter news: per Lazaro tutto è ormai definito, accelerazioni anche per Lukaku e Dzeko in questo caldissimo fine giugno, Ultime notizie,.

DIRETTA/ Italia-Belgio Under 21 - risultato 0-0 - : Barella sbaglia davanti alla porta! : Italia Belgio Under 21 DIRETTA streaming video Rai: cronaca live della partita di Reggio Emilia, valida per gli Europei U-21 e si gioca nel gruppo A

Belgio-Italia 0-1 La diretta dalle 21 Un gol di Barella sblocca la partita : Dopo la sconfitta con la Polonia che ha complicato la vita agli Azzurrini, ora il destino dell'Italia di Gigi di Biagio è appeso ad un filo: per passare il turno da prima in classifica...

Italia-Belgio Under 21 0-0 live - Barella sbaglia il pallone del vantaggio! Spagna avanti : Italia-Belgio Under 21 live – Il giorno della verità. Impresa o fallimento? Gli azzurrini ci provano, ma non dipende solo da loro. Battere il Belgio è l’imperativo, attendere risultati positivi dagli altri campi la speranza. Il rischio biscotto è alto, ma per rimanere concentrati è necessario pensare soltanto, almeno inizialmente, a fare bottino pieno, evitando gli errori di imprecisione della gara contro la Polonia. Formazioni ...

Belgio-Italia 0-0 La diretta dalle 21 Barella in tuffo sfiora il vantaggio : Dopo la sconfitta con la Polonia che ha complicato la vita agli Azzurrini, ora il destino dell'Italia di Gigi di Biagio è appeso ad un filo: per passare il turno da prima in classifica...

LIVE Nigeria-Burundi - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Sheu viene portato via in Barella - 5' alla fine del primo tempo. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42′ Chidozie Awaziem prende il posto dell’infortunato. 40′ Niente da fare, Sheu viene portato via in barella. 38′ Sheu resta a terra per un problema all’occhio, staff medico in campo. 36′ Che occasione per Mikel, che trovatosi solo davanti alla porta non riesce a indirizzare bene di testa. 35′ Corner per la Nigeria. 33′ Attenzione al calcio di ...

Barella all’Inter - due le contropartite al Cagliari : Eder e Bastoni : Continui contatti tra l’Inter ed il Cagliari per sbloccare l’affare Barella. La valutazione del club sardo è chiara, 50 milioni di euro ma con i nerazzurri pronti ad inserire due contropartite importanti in grado di sbloccare l’affare. Oggi è andato in scena un nuovo incontro tra le parti, c’è la disponibilità a chiudere per una parte cash più due contropartite che portano i nomi dell’attaccante Eder e del ...

Nicolò Barella - sgarbo del Psg all'Inter : Leonardo a bomba sul centrocampista del Cagliari : Un clamoroso sgarbo dell'ex Milan Leonardo all'Inter: il Psg, dove è appena tornato in veste di direttore tecnico, si è infatti inserito nell'affare per Nicolò Barella, gioiellino del Cagliari e della Nazionale. Secondo France Football, Leonardo sarebbe pronto ad offrire i 45-40 milioni chiesti dal