Agrigento | il procuratore alla Camera | Non è provata la connessione tra Ong e

Soccorsi in mare - il procuratore di Agrigento : “Mai provati accordi tra trafficanti e ong” : «Finora non abbiamo rilevato la prova di una collusione tra i trafficanti di esseri umani e le Ong. Questo, però, non significa che non si possano registrare chiamate di questo tipo». Lo ha detto il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, nel corso di un’audizione sul decreto sicurezza bis davanti alle comm...

Migranti : Procuratore Agrigento 'Voluto impatto Sea watch e Gdf' - Carola si difende/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Intanto resta aperto il fascicolo he vede indagata Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il quale "si procede separatamente". "Quella sarà la sede dove valutare se l'azione di salvataggio dei Migranti effettuata nelle

Carola Rackete non ha agito in stato di necessità - dice il procuratore di Agrigento : "La comandante di Sea Watch, Carola Rackete, non ha agito in stato di necessità. Abbiamo proceduto all'arresto perché, a nostro parere, non era obbligata ad entrare in porto violando l'alt della Guardia di Finanza". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto della comandante di Sea Watch. Patronaggio, in un breve incontro con la stampa ha aggiunto: "A nostro ...

Agrigento - minacce di morte e un proiettile al procuratore Patronaggio. Solidarietà anche da Salvini : Un proiettile e un foglio con delle minacce di morte: è il contenuto della busta arrivata negli uffici della Procura di Agrigento. Destinatario: il procuratore capo Luigi Patronaggio. “Questo è un avvertimento, la prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi 3 figli”, è il testo della lettera. Dentro anche un proiettile calibro 6,35 nascosto da due bustine di zucchero per ...

Migranti : Procuratore aggiunto Agrigento - 'Patronaggio dà fastidio a qualche vile' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "il nostro lavoro è esclusivamente diretto ad accertare se nel nostro territorio vengano commessi reati e a individuarne gli autori. Siano essi neri, bianchi, gialli o verdi. Nessun altro interesse muove Luigi Patronaggio e la Procura della Repubblica di Agrigento. Evi

