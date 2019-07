Adailton e Paro tra i nuovi allenatori abilitati con qualifica Uefa A

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Il settore tecnico della Figc ha ufficializzato iprofessionisti. Tra questi spicca il nome dell’ex Bologna e Verona. Gli allievi hanno seguito un corso di 192 ore di lezione, sia sul campo che in aula. Superati gli esami finali a Coverciano, ora i neoprofessionisti potranno adesso guidare tutte le squadre giovanili (incluse Primavera e Berretti), tutte le prime squadre femminili (comprese quelle partecipanti al massimo campionato di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C compresa; potranno inoltre essere tesserati comein seconda nei due massimi campionati maschili, ovvero sia in Serie B che in Serie A. L’elenco completo dei: Andrea Albanese, Antonio Altamura, Andrea Arpili, Nicola Beati, Francesco Benedetti Valentini, Alberto Bertolini, Mauro Briano, Andrea Bricca, ...