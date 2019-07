Zingaretti tenta di evitare la spaccatura nel Pd sulla Libia Domani la resa dei conti

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019)posizione favorevole o contraria al rinnovo della missione militare in, in molti dentro al Partito democratico stanno giocando a nascondino, in vista del voto previsto in settimana (probabilmente mercoledì mattina) a Montecitorio. Rapporti politici e personali tra i dirigenti, una inquietudine diffusa tra gli elettori di sinistra rispetto alla linea Gentiloni-Minniti, prese di posizione precedenti da sconfessare: sono numerosi i fattori che mettono in difficoltà anche personalità del calibro di Nicolae Matteo Renzi.Il segretario evita accuratamente di prendere di petto il tema, preferendo lasciare il confronto all’interno dei gruppi parlamentari. Nonostante l’esplicita richiesta reiterata ancora oggi dal capofila dei dissidenti demquestione, Matteo Orfini,ha deciso di non partecipare alle assemblee dei deputati ...

