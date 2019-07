Un lungo applauso accoglie Silvio Berlusconi all’arrivo a Strasburgo

Ponte Morandi - un boato sordo e un lungo applauso : il momento dell’esplosione delle pile 10 e 11 : Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta Trenta ha assistito all’implosione controllata ...

“La morte non è niente”. Poi un lungo applauso - l’addio commovente a Loredana Simioli : Mondo dello spettacolo, e in particolare di quello napoletano, in lutto per la morte di Loredana Simioli. L’attrice è scomparsa nella giornata di ieri all’età di soli 45 anni, a causa di un terribile cancro. Oggi si sono svolti i funerali presso la sala Gemito, al secondo piano della Galleria Principe di Napoli, di fronte il Museo Archeologico Nazionale. Nel caso di Loredana Simioli al funerale sono stati esposti dei quadri e dei piccoli ...

Scuola : prof torna in classe - accolta da lungo applauso alunni e 15 rose rosse : Palermo, 27 mag. (AdnKronos) - Rosa Maria Dell'Aria, la docente sospesa per due settimane dalla sua Scuola di Palermo, al suo rientro in classe questa mattina è stata accolta da un lungo applauso dei suoi alunni. Si tratta di tre classi, prima e seconda E e seconda B. Alla docente è stata donata anc