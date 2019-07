Troppe formiche in corsia | sospeso senza stipendio l' ex direttore sanitario

agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) L'exdel San Giovanni Bosco di Napoli, l'ospedale di Napoli al centro dello scandalo, Giuseppe Matarazzo, ètemporaneamenteinsieme a un altro dipendente della struttura. Si è concluso così, con la firma del presidente del Collegio dei provvedimenti disciplinari, Ciarfera, uno dei primi atti compiuti dal commissario straordinario dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, che a febbraio ha disposto di far luce su molti aspetti poco chiari della vicenda delleal pronto soccorso, in particolare sull'avvenuta assegnazione di lavori in somma urgenza e relative responsabilità a vario titolo rilevabili. "Al termine di un approfondito lavoro di ricostruzione dei fatti, il Collegio Disciplinare dell'Asl Napoli 1 Centro ha definito la sospensione dal servizio per Giuseppe Matarazzo (giàdel P.O. San ...

