Tennis | Ranking WTA 1° luglio | Ashleigh Barty in vetta alla classifica | Serena Williams

Tennis - Ranking ATP (1° luglio) : Novak Djokovic comanda - Fabio Fognini n.10 e leader azzurro - Sonego scala la classifica : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis, nel giorno in cui Wimbledon avrà inizio. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (che punta alla nona corona ai Championships), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Lorenzo Sonego vince ad Antalya ed entra tra i primi 50 al mondo. La scalata dell’azzurro e il nuovo ranking ATP : Saranno quattro da lunedì gli italiani tra i primi 50 della classifica ATP: la vittoria odierna nel torneo di Antalya proietta Lorenzo Sonego al numero 46, suo best ranking, a poche posizioni da Marco Cecchinato. Col trionfo odierno Sonego arriva anche alla soglia dei 1000 punti, attestandosi a quota 970. ranking ATP (Top 50) 1 Novak Djokovic SRB 12415 2 Rafael Nadal ESP 7945 3 Roger Federer SUI 6620 4 Dominic Thiem AUT 4595 5 Alexander Zverev ...

Tennis - Ranking ATP (24 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini nella top-20 : Non ci sono variazioni nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.470 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer (a segno per la decima volta ad Halle, giungendo a quota 102 tornei vinti in carriera), che precede l’austriaco Dominic Thiem ...

Tennis - Ranking WTA (24 giugno 2019) : Ashleigh Barty nuova numero uno. Camila Giorgio unica azzurra in Top-100 : Ashleigh Barty è la nuova numero uno del mondo! Grazie alla vittoria nel torneo ATP di Birmingham, l’australiana, vincitrice anche dell’ultimo Roland Garros, ha ottenuto i punti necessari per sorpassare nel Ranking WTA la giapponese Naomi Osaka. Terza posizione per la ceca Karolina Pliskova e a chiudere le prime cinque ci sono Kiki Bertens ed Angelique Kerber. CLASSIFICA WTA – TOP TEN 1 Barty, Ashleigh (AUS) 6540 punti 2 Osaka, ...

Tennis - Matteo Berrettini nella top 20 del ranking ATP se… Il romano tiferà Federer contro Goffin : Matteo Berrettini è a un passo dalla top 20 del ranking ATP, il Tennista romano ha scalato la classifica grazie ai risultati eccellenti ottenuti nelle ultime settimane: il trionfo nell’ATP 250 di Stoccarda e la semifinale raggiunta all’ATP 500 di Halle lo hanno proiettato nell’elite di questo sport e ora ha la concreta possibilità di festeggiare un traguardo importante. Il 23enne sarà numero 20 all’inizio della prossima ...

Tennis : Fognini e Giorgi n.1 d'Italia - Best Ranking Atp per Berrettini : Nessuna novità nella Top Ten Atp che vede sempre Fabio Fognini in decima posizione, traguardo tagliato dopo il Roland Garros.

Tennis - Ranking WTA (17 giugno) : Naomi Osaka sempre al vertice - Camila Giorgi ferma da tre mesi ma n.1 italiana : Non cambia la situazione nella top-10 del Ranking WTA. In vetta sempre la giapponese Naomi Osaka che ha un margine di 252 punti nei confronti dell’australiana Ashleigh Barty, vincitrice a sorpresa del Roland Garros 2019. Stabilmente in terza posizione troviamo la ceca Karolina Pliskova, marcata stretta però dall’olandese Kiki Bertens, finalista nella settimana appena trascorsa a ‘s-Hertogenbosch. Tutto invariato per quanto concerne ...

Tennis - Ranking ATP (17 giugno) : Novak Djokovic in vetta - Fognini n.10 e Berrettini vicino alla top-20 : Nessun cambiamento nella top-10 del Ranking ATP di Tennis. C’è sempre infatti il serbo Novak Djokovic in vetta alla graduatoria generale con 4.770 punti di vantaggio sul trionfatore del Roland Garros 2019 (il dodicesimo centro a Parigi) Rafa Nadal. In terza posizione si conferma lo svizzero Roger Federer, che precede l’austriaco Dominic Thiem ed il tedesco Alexander Zverev. In sesta piazza troviamo il Next Gen Stefanos Tsitsipas ...

L’erba di Stoccarda si colora di azzurro! Matteo Berrettini batte Auger-Aliassime : 3° titolo e best ranking per il Tennista romano : Matteo Berrettini si aggiudica la ‘Mercedes Cup’: il tennista italiano batte Felix Auger-Aliassime nella finale di Stoccarda ottenendo il 3° titolo della carriera e migliorando il proprio best ranking Da quest’oggi, l’erba di Stoccarda non è più verde ma azzurra! Matteo Berrettini conclude un torneo strepitoso con un trionfo eccezionale nella finalissima della ‘Mercedes Cup’ contro il talentuoso next-gen ...

Tennis - Matteo Berrettini scala il ranking! Le proiezioni della classifica Atp dopo la semifinale a Stoccarda : Continua a scalare il ranking ATP a suon di prestazioni strepitose Matteo Berrettini. Oggi l’ennesima vittoria: il Tennista romano si è imposto nettamente sullo statunitense Denis Kudla in due set, volando dunque nelle semifinali del torneo di Stoccarda su erba. Stato di forma davvero impressionante per l’azzurro che continua a martellare al servizio, opponendosi al meglio anche in risposta. A fine settimana arriverà sicuramente il ...

Tennis - Ranking ATP (10 giugno 2019) : Fabio Fognini entra ufficialmente in Top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta : Adesso è ufficiale, Fabio Fognini è nella Top-10 del Ranking ATP. Il Tennista di Arma di Taggia è diventato il terzo azzurro nell’era Open ad entrare tra i primi dieci della classifica mondiale. Un risultato sicuramente eccezionale per Fognini, che tornerà a giocare a Wimbledon per recuperare dai problemi muscolari avuti nell’ultimo mese sulla terra rossa. In testa alla classifica mondiale c’è sempre Novak Djokovic (12715 ...

Tennistavolo - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. In gara i primi quattro azzurri del ranking : Gli European Games di Minsk si disputeranno dal 21 al 30 giugno: il Tennistavolo sarà protagonista nelle cinque specialità olimpiche, dato che dal 22 al 26 si terranno i tabelloni di singolare, maschile e femminile, e doppio misto (finale in questo caso il 25), mentre dal 27 al 29 si disputeranno le gare a squadre, maschile e femminile. L‘Italia sarà rappresentata dai quattro atleti meglio piazzati nei ranking mondiali di singolare: tra ...