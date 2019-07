Sting sarà in concerto a Milano il prossimo ottobre

Anti-Monitor sarà davvero il villain di The Flash 6? Ca Sting aperti prima del ritorno sul set : L'astinenza da serie tv finirà con il ritorno dei cast sul set per i nuovi episodi e con il prossimo Comic-Con 2019, fino ad allora dovremo cercare di rimanere a galla andando a caccia di spoiler e cosa ci può essere di più importante per i fan in attesa di The Flash 6 del volto del villain dei nuovi episodi? Niente, ne siamo sicuri, e anche TvLine lo sa bene ed ecco perché ha alzato il velo su quelli che sono i Casting per cercare il volto del ...

CaSting per la serie tv 'I Delitti del Barlume' e per 'Sara e Marti' : Casting in corso per la nuova stagione della serie televisiva I Delitti del Barlume. Si cercano comparse, figuranti speciali e attori e attrici per piccoli ruoli. Sono inoltre ancora in corso le selezioni di giovanissimi attori e attrici per la serie televisiva per ragazzi in onda su Rai Gulp e dal titolo Sara e Marti. I Delitti del Barlume Per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva Sky dal titolo I Delitti del Barlume, ...