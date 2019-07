“Solo una parola Vergogna” Emma Marrone durissima sui social

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il caso della Sea Watch coinvolge anche il mondo pop e quello della musica. L’arresto della Capiana dell’imbarcazione Carola Rackete, accusata di attracco non autorizzato dal Governo Italiano al Porto di Lampedusa, forzando il blocco navale della Capitaneria e Guardia di Finanza al largo dell’isola, apre naturalmente il fronte delle polemiche. Il dibattito si è spostato dai salotti politiche alle piazze deinetwork ed è qui che ha detto la sua anche la cantanteche, postando tra Instagram e Twitter un video in cui molti italiani insultavano pesantemente la Capitana della Sea Watch al momento dell’arresto, non è andata molto per il sottile.una. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”, ha scritto la ...

delpieroale : Grazie ragazze, è stata una grande avventura. Ed è solo l'inizio di una lunga storia... Ale #ADP10 - MarroneEmma : Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e su… - zerocalcare : (Oh, non è che sia successo nulla di nuovo, ma stamattina io mi so svejato guardando una scena che da ragazzino avr… -