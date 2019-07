Pellegrini-Spinazzola | l’impatto dello scambio sui conti di Juve e Roma

Calciomercato sabato 29 giugno : Spinazzola-Pellegrini - le vere cifre dell’affare tra Roma-Juve : Calciomercato 29 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi 29 giugno. Affare fatto tra Roma e Juventus per lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini. JUVENTUS– Accordo raggiunto con la Roma per il passaggio di Spinazzola in giallorosso, il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e per il passaggio di Luca Pellegrini […] L'articolo Calciomercato sabato 29 giugno: Spinazzola-Pellegrini, le vere cifre dell’affare ...

