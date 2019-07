Palermo | a Mondello cabine gratis per disabili

Palermo : Vigili urbani sequestrano discoteca abusiva a Mondello : Palermo , 17 giu. (AdnKronos) - La Polizia municipale e i carabinieri della stazione di Partanna Mondello a Palermo , in un’operazione congiunta per il rispetto delle prescrizioni relative all'incolumità pubblica, hanno messo i sigilli ad una discoteca abusiva a Mondello . L’intervento è stato programm

Palermo : furti in ville a Mondello e Addaura - due arresti : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Due uomini sono stati arrestati dalla polizia per aver commesso una serie di furti in alcune ville di Mondello e l'Addaura, a Palermo, tra marzo e maggio dello scorso anno. Gli uomini sarebbero responsabili di tre furti commessi il 31 marzo, l'11 e il 25 maggio. Uno de