Migranti | Comandante Carola arrivata a Porto Empedocle con motovedetta Gdf

Migranti : Comandante Carola lascia Lampedusa su motovedetta Gdf (2) : (AdnKronos) - Carola Rackete, che indossava la stessa maglia nera del giorno dell'arresto, è stata accompagnata al porto vecchio da una utilitaria di colore bianco della Guardia di Finanza. A bordo il Comandante delle Fiamme gialle di Lampedusa. La donna, che aveva con se due sacche, è scesa in sile

Migranti : Comandante Sea watch a Gdf - 'Chiedo scusa - non volevo venirvi addosso : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Arrivano le scuse della Comandante della Sea watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava ent

Sea Watch sbarca a Lampedusa - Migranti sbarcano dopo 40 giorni. La comandante Carola ai domiciliari - nave sotto sequestro : È stata la notte della Sea Watch, con l'ingresso nel porto di Lampedusa, intorno all'1.40 della nave, e il successivo attracco, tra applausi e urla, dopo un turbolento...

Sea Watch 3 : sbarcati tutti i Migranti - arrestata la comandante : La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa con la forza. I 42 migranti a bordo della nave della ong sono sbarcati, ma contestualmente la capitana Carola Rackete è stata arrestata. Ora dovrebbe essere trasferita in carcere per il processo per direttissima: rischia fino a 10 anni di reclusione poiché è accusata di resistenza e violenza contro nave da guerra. Il commento a caldo del ministro dell’Interno, Matteo Salvini: "Comportamento ...

Sea Watch sfonda il blocco e attracca in porto a Lampedusa : Migranti sbarcati - la Finanza arresta la comandante : Dopo due settimane in mare, dopo il salvataggio di 15 giorni fa, i migranti recuperati dalla Sea Watch sono stati fatti sbarcare a Lampedusa. Ma l’attracco in banchina dopo tre giorni al largo dell’isola è è avvenuto di nuovo con la forzatura del divieto, uno sfondamento del blocco che le autorità italiane mantenevano anche dopo l’accordo con 5 Paesi europei per la redistribuzione dei 40 migranti. Così l’attracco è ...

Sea Watch approda a Lampedusa - sbarcati i Migranti : arrestata la comandante Carola Rackete : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è stata arrestata dalla Guardia di finanza con l'accusa di non aver obbedito agli ordini di una nave militare. La capitana ha deciso di invocare lo stato di necessità ed entrare nel porto di Lampedusa senza permesso: i migranti a bordo dell'imbarcazione sono stati fatti sbarcare all'alba.Continua a leggere

Migranti : comandante Sea watch in caserma Gdf Lampedusa : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Carola Rackete, la comandante della Sea watch, arrestata nella notte in flagranza di reato per resistenza o violenza contro nave da guerra, si trova ancora nei locali della caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa per formalizzare il verbale di arresto. Come si ap

Migranti : leghisti Lampedusa alla comandante dopo arresto - 'Vergognati' : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Vergognati, vergognati!". Così, un gruppo di leghisti, guidati dall'ex senatrice Angela Maraventano della Lega, ha accolto l'arresto di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch. Gli attivisti hanno gridato contro l'intero equipaggio definendoli 'Scafisti'.

Migranti : comandante Rackete arrestata accolta da applauso parroco e attivisti : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - La comandante della Sea watch Carola Rackete, appena scesa dalla nave subito dopo l'arresto, è stata accolta da applausi e ovazioni da un gruppo di attivisti e dal parroco di Lampedusa Carmelo La Magra, che da una settimana dorma sul sagrato della chiesa, in segno di s

Migranti : pm Vella - 'domani interrogatorio comandante Sea watch' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Sarà interrogata domani Carola Rackete, la comandante della Sea watch. Ad annunciarlo è il Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, appena arrivato a Lampedusa. "

Migranti : Gdf notifica invito a comparire a comandante Sea watch : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Gli uomini della Guardia di Finanza, come apprende l'Adnkronos, hanno appena raggiunto la nave Sea watch per notificare alla comandante Carola Rackete l'invito a comparire. La capitana è indagat, come atto dovuto, dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento dell'imm