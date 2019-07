agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Intervida Repubblica il 30 giugno, l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio (Pd) ha dichiarato: "Sia il diritto penale italiano sia internazionale prevedono che indi necessità si possano adottare comportamenti all'apparenza illegali ma giustificati in un contesto di pericolo e urgenza". È un'affermazione sostanzialmente corretta. È però al momento impossibile prevedere con certezza se nel caso specifico della Sea-Watch 3 e della sua capita Carola Rackete, a cui fa riferimento Delrio, verrà riconosciuto lo “di necessità”. Una valutazione di questo genere può essere fatta solo dai giudici al termine di un processo e l'esistenza di precedenti, come vedremo, non dà garanzie sull'esito giudiziario. Andiamo con ordine. Lodi necessità nel diritto penale italiano Il codice penale italiano prevede, agli articoli 50 e seguenti, una serie di "cause di ...

51fini : Lo stato di necessità salverà da una condanna la capitana Rackete? ?? QUALE STATO DI NECESSITÀ? QUALE? POTEVA ANDARE… - Agenzia_Italia : Lo stato di necessità salverà da una condanna la capitana Rackete? #SeaWatch #CarolaRackete -