La Summer Games Done Quick 2019 è stata un successo | raccolti oltre 3 milioni di dollari

(Di lunedì 1 luglio 2019) Laun enormee da poco è stato annunciato che l'evento ha raccolto $ 3,003,889 per l'organizzazione benefica Medici Senza Frontiere. Con questo risultato si è battuto facilmente il totale dello scorso anno di $ 2,1ed è un nuovo record per il popolare evento SGDQ, segnala Kotaku.L'evento di una settimana mostra una varietà di speedrun di diversi giochi, tutti trasmessi attraverso internet. I fan possono donare denaro per far giocare determinati giochi o interagire in altri modi con gli streamer.Lo SGDQha ricevuto50.000 donazioni individuali durante la settimana, con una donazione media di circa $ 60.Leggi altro...

