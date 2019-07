La Gazzetta su Manolas | operazione efficace di De Laurentiis e Giuntoli

Gazzetta : Napoli ai dettagli per Manolas. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio : Niente paura secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi tecnici per chiudere un qualsiasi contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis sono lunghi. Quindi non vede meravigliare se da venerdì Chiavelli, Giuntoli, Mino Raiola e il presidente siano impegnati per gli ultimi particolari dell’accordo di Manolas. C’è da sistemare la questione dei 2,7 milioni dei 36 della clausola che andranno al calciatore e poi i soliti diritti ...

Gazzetta : Manolas è un giocatore del Napoli : Oramai si parla di Manolas come un giocatore del Napoli, non ci sono ancora firme o annunci ufficiali, ma c’è la certezza. L’accordo con il difensore greco era già stato messo nel cassetto, pare che si tratti di un quadriennale da 3,5 milioni a stagione, adesso la Gazzetta dello Sport scrive che il Napoli avrebbe deciso di pagare per intero la clausola rescissoria alla Roma 36 milioni (34 più 2,7 destinati al calciatore). Questo solo ...

Gazzetta : E se le parole di De Laurentiis su Manolas fossero una strategia? : Nello spazio “Il Romanista”, sulla Gazzetta, Andrea Pugliese ipotizza che le parole di De Laurentiis su Manolas possano essere “una strategia concordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma”. Altrimenti, scrive Pugliese, non si spiegano. Non sono state certo parole carine. Il presidente ha detto del greco che è vecchio e che ha problemi caratteriali. Perché il difensore dovrebbe voler venire in un club che lo ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

Gazzetta : Manolas potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni : Tra le trattative in stato avanzato da parte del Napoli c’è quella per il difensore giallorosso Kostas Manlas. La Roma, scrive la Gazzetta dello Sport, si starebbe convincendo ad accettare la contropartita tecnica offerta dal Napoli per avere uno sconto sulla clausola rescissoria del greco, che ammonta a 36 milioni di euro. Sul piatto ci sono Mertens e Diawara. Sul guineano, però, c’è anche l’interesse del Milan, che ieri ha ...

Gazzetta dello Sport : “Giuntoli probabile affondo decisivo per Manolas” : La trattativa per Manolas sembra davvero essere a buon punto. A fornire le ultime novità è la versione on line della Gazzetta dello Sport: “Cristiano Giuntoli ha formulato un’ ottima offerta alla Roma e pare che sia in procinto di chiudere l’ingaggio di Kostas Manolas. I 36 milioni della clausola verranno pagati, ma solo in parte in contanti, perché il Napoli dovrebbe girare Diawara alla Roma come contropartita tecnica. Diawara ...

Gazzetta : De Laurentiis non ha fretta per Manolas. A luglio scade la clausola : L’obbiettivo resta Manolas, la Gazzetta dello Sport non ha dubbi che il primo nome sulla lista dei calciatori per sostituire Albiol, in partenza per la Spagna, sia il suo. Giuntoli ha già l’ok del calciatore per un quadriennale a 3,5 milioni, ma la trattativa con la Roma non si riesce a sbloccare. I giallorossi vorrebbero tutta e cash la clausola del greco poiché hanno bisogno di fare cassa entro la fine di giugno per rispettare il ...

Gazzetta - Carlo Laudisa : “Ecco perché Manolas ha interesse affinché il Napoli paghi la clausola : il motivo” : Le ultime su Manolas Carlo Laudisa giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervento a Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’, ecco quanto ha dichiarato riguardo il mercato e precisamente la situazione di Manolas: “Il mercato è un pò fermo per tutte, l’estate però si promette sfavillante e le panchine hanno già riempito i nostri pensieri. Ora inizierà il mercato dei calciatori. La Roma ...

Manolas-Napoli - Gazzetta : Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli : Manolas-Napoli, Gazzetta: Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli Manolas-Napoli, Gazzetta: Mertens il sacrificato ma si complica l’affare. I dettagli. La Roma alza il muro per Kostas Manolas. Il club giallorosso, che non naviga in buone acque dal punto di vista economico, per questo motivo l’obiettivo è monetizzare al massimo eventuali cessioni per rimpinguare le casse e muoversi con più libertà di ...