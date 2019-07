In due travolti e uccisi fuori dalla discoteca Arrestata la trentenne che guidava ubriaca

Travolti all’uscita dalla discoteca - morti due 20enni : Due giovani albanesi sono morti la notte scorsa alle porte di Piacenza dopo essere stati Travolti da un'auto guidata da una donna davanti alla discoteca Village. Le vittime, due amici di 20 e 22 anni, stavano camminando alle 3 di notte lungo la statale 45 quando sono stati falciati da una Renault Twingo guidata da una 30enne piacentina. L'auto e' poi finita fuori strada 250 metri piu' avanti ed e' andata distrutta, hanno riferito i giornali ...

Tragedia a Matera - travolti da un mietitrebbia : muoiono due fratelli : Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia di uno dei due, una ragazza di 19 anni. La giovane è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Matera, ma non è in pericolo di vita. Una Tragedia nelle campagne tra Pomarico e Miglionico, un Comune in provincia di Matera. Due fratelli agricoltori sono morti mentre lavoravano un terreno, travolti da un mietitrebbia. Il pesante mezzo, per cause in corso di accertamento, si ...

Maltempo - due morti nel bresciano : pescatori travolti da un albero : Due uomini hanno perso la vita in provincia di Brescia, precisamente a Urago d'Oglio. Le due vittime, secondo quanto accertato da una prima ricostruzione dell'accaduto, molto probabilmente sono state travolte da alcuni alberi di alto fusto, improvvisamente crollati a causa del cattivo tempo che a partire dalla serata di ieri, sabato 11 maggio, si è abbattuto su gran parte del territorio bresciano. Si tratta di due pescatori quarantenni, entrambi ...

