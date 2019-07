laragnatelanews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Negli ultimi anniè riuscita ad imporsi in un mercato altamente competitivo come quello degli smartphone, attirando l’attenzione del pubblico con prodotti di qualità in grado di incontrare le esigenze di milioni di consumatori anche in Occidente. Ma la crescita del gruppo cinese ha subito un colpo non indifferente negli ultimi mesi, quando ilha deciso di inserirenella “entity list”, una sorta di lista nera che impedisce alle aziende che ne fanno parte di vendere o acquistare prodotti da aziende statunitensi. La situazione si è complicata ulteriormente quando Google, per adeguarsi alle nuove regole, ha confermato la sospensione della licenza del sistema operativo Android a. A seguito di tutto ciò, il ban imposto dalè stato rimandato dimesi, fino al 19 agosto. Ma da allora tra i consumatori regna ...

laragnatelanews : Huawei: si riduce la pressione del governo statunitense. Ma restano alcuni limiti - evyna : Huawei: si riduce la pressione del governo statunitense. Ma restano alcuni limiti -