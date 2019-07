Hong Kong | scontri e proteste | manifestanti fanno irruzione in Parlamento La Polizia

Occupata aula del parlamento a Hong Kong. Governo accusa : usata violenza estrema : I manifestanti hanno occupato l' aula del parlamento di Hong Kong, scrivendo slogan sui muri in legno con lo spray: sul podio, in base alle immagini circolate sui social media, e' tornata a sventolare la vecchia bandiera coloniale britannica. Diversi striscioni sono stati aperti nell' aula : "Nessuna violenta rivolta, solo un violento regime", recita uno tra i piu' grandi esposti, mentre ci sono piu' persone, tutte dotate di mascherine e caschi, ...

