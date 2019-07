F1 | GP Austria 2019 | Charles Leclerc e Max Verstappen | l’antipasto di un dualismo tra

F1 - GP Austria 2019 : la strategia della Ferrari fa discutere. Verstappen ha vinto con gomme meno usurate e la sosta di Vettel… : Amarezza e delusione: sono questi i sentimenti che albergano nell’animo dei tifosi della Ferrari, dopo un’altra vittoria sfuggita di mano. Il GP d’Austria, nono round del Mondiale di F1, sembrava proprietà del monegasco Charles Leclerc ma la grande prestazione dell’olandese della Red Bull Max Verstappen, unita ad una strategia vincente, ha portato ad un secondo posto, al di là dell’episodio controverso del penultimo ...

F1 - GP Austria 2019 : Charles Leclerc è l’uomo giusto per la Ferrari. Un talento puro su cui costruire i futuro (con una macchina all’altezza…) : Il GP d’Austria 2019 di F1 si è concluso con il controverso episodio della manovra che ha consentito all’olandese Max Verstappen di tornare al successo sulla sua Red Bull, interrompendo il dominio stagionale della Mercedes che aveva vinto fino a qui tutte le corse in programma. Il talentuoso tulipano ha però sfruttato anche una migliore strategia dal muretto che gli ha permesso di andare più lungo nel primo stint e poi recuperare ...

F1 - GP Austria 2019 : l’ennesima decisione poco coerente della FIA. Si rischia di prendere in giro gli appassionati e la Ferrari : Partiamo da un presupposto: per la bellezza di questo sport l’episodio tra Charles Leclerc e Max Verstappen in Austria non è da punire. Le corse sono anche questo ed è stupendo godere di confronti all’ultimo sangue come è avvenuto in passato. Fatta questa premessa, c’è comunque un regolamento sportivo, le stesse norme che hanno punito Sebastian Vettel in Canada, le stesse che hanno punito Daniel Ricciardo in Francia e le stesse ...

F1 - GP Austria 2019 : Mercedes - la grande sconfitta di giornata. Un passo falso che fa riflettere e alimenta le speranze Ferrari : Per la legge dei grandi numeri doveva accadere. Dopo otto vittorie consecutive in altrettante gare, la Mercedes interrompe il proprio filotto di successi in Austria, sul circuito di Spielberg. Il nono round del Mondiale 2019 di F1 è stato quello della controprestazione per le Frecce d’Argento, mai in grado di lottare per il risultato pieno e costrette a salvare il salvabile con il finlandese Valtteri Bottas (terzo), mentre il leader del ...

Mattia Binotto F1 - GP Austria 2019 : “Nessuna penalità a Verstappen? Decisione scorretta! Voltiamo pagina” : Max Verstappen non è stato penalizzato e ha dunque vinto il GP d’Austria 2019, il suo sorpasso su Charles Leclerc è stato ritenuto corretto e non ha subito penalizzazioni. La Ferrari sperava in una Decisione diversa da parte dei commissari di gara in modo da festeggiare il successo con Charles Leclerc ma purtroppo il verdetto non ha sorriso al Cavallino Rampante. Il general manager Mattia Binotto ha commentato la vicenda ai microfoni di ...

F1 - GP Austria 2019 : ordine di arrivo ufficiale - nessuna penalità a Verstappen. Cosa cambia? Leclerc secondo - Vettel 4° : Max Verstappen è ufficialmente il vincitore del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 andata oggi in scena a Spielberg. I commissari di gara hanno infatti deciso di infliggere una penalità all’olandese dopo il discusso sorpasso su Charles Leclerc a tre giri dal termine, l’episodio è finito under-investigation ed è stato esaminato a lungo ma non sono stati presi provvedimenti. Il pilota della Red Bull festeggia così il ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Austria 2019 : “Verstappen non è stato sportivo” : Charles Leclerc mastica amaro dopo la vittoria del Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno che gli è stata soffiata da Max Verstappen. Il contatto in curva 3 nel corso del 67esimo giro proprio non è andato già al monegasco della Ferrari che, nelle interviste post-gara non le manda a dire all’olandese reo, a suo dire, di mancanza di sportività nel momento dell’attacco. Mentre ancora la decisione della direzione gara non è stata ...

VIDEO F1 - Highlights e sintesi GP Austria 2019 : i momenti salienti e il contatto tra Verstappen e Leclerc : Il Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno rimarrà nella memoria degli appassionati a lungo. La vittoria di Max Verstappen, dopo lo splendido duello contro Charles Leclerc, è stata una vera gemma al termine di 71 giri di grandissima intensità. La conformazione della pista permette sorpassi e duelli e così è stato. L’olandese e il monegasco hanno scritto una pagina della storia della Formula Uno quest’oggi, mettendo ...

F1 - GP Austria 2019 : Sebastian Vettel può salire sul podio? Possibile penalità per Verstappen - tutti gli scenari : Max Verstappen ha vinto il GP d’Austria 2019 con 2.724 secondi di vantaggio su Charles Leclerc, a completare il podio è stato Valtteri Bottas a 18.960 mentre Sebastian Vettel ha chiuso in quarta posizione a 19.610 dal leader. L’ordine d’arrivo potrebbe però cambiare perché il sorpasso effettuato da Verstappen su Leclerc a tre giri dal termine è sotto investigazione, l’alfiere della Red Bull ha infatti costretto il ...

F1 - GP Austria 2019 : Verstappen manda Leclerc sul cordolo esterno. Il sorpasso è regolare? Come sarebbe finita se non avesse toccato il ferrarista? : Charles Leclerc e Max Verstappen hanno incendiato il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano tre giri al termine, era tallonato dall’alfiere della Red Bull che sembrava avere gomme più fresche e che nella tornata precedente aveva già cercato di superare il monegasco. In curva 1 l’olandese prende ...

VIDEO F1 - il duello tra Leclerc e Verstappen nel GP d’Austria 2019. Battaglia già nella storia di questo Sport : Quest’oggi è andato in scena uno dei duelli per la vittoria più belli della storia recente della Formula 1, con il monegasco Charles Leclerc e l’olandese Max Verstappen che si sono contesi il primo posto del Gran Premio d’Austria 2019 proprio negli ultimi giri della gara. La Red Bull alla fine l’ha spuntata ma il sorpasso di Max è sotto investigazione, tuttavia a prescindere dalla decisione dei commissari il duello ...

F1 - GP Austria 2019 : il Red Bull Ring e il caldo riportano lo spettacolo - Mercedes mai così male : Il Red Bull Ring è la kriptonite della Mercedes? Per il secondo anno consecutivo le Frecce d’argento toccano il fondo proprio in concomitanza del Gran Premio d’Austria. L’anno scorso arrivò un doppio ritiro epocale, in questa occasione le due monoposto di Brackley sono entrambe giunte al traguardo, ma che fatica! Terzo posto per un anonimo Valtteri Bottas, a ben 18.9 secondi da Max Verstappen che ha vinto la gara, mentre Lewis ...

F1 - GP Austria 2019 : vittoria di Verstappen sub-judice - cosa rischia l’olandese? Leclerc spera - alle 18.00 verranno interrogati dai commissari : La vittoria di Max Verstappen nel GP d’Austria 2019 è sub-judice, il sorpasso che l’olandese ha operato su Charles Leclerc a tre giri dal termine è finito under-investigation. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo, il suo avversario ha preso l’interno in curva 1 e ha poi spinto il monegasco all’esterno. I due si sono anche toccati con le ruote ...