Monnezza e disagi | anche il Papa punta dito su problemi di Roma

ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2019) "In questa festa dei Patroni principali diauguro ogni bene aini e a quanti vivono in questa città. Esorto tutti a reagire con senso civico dinanzi aidella societa'".Francesco torna are ilsuidie lo fa all'Angelus, nella solennita' dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, patroni della città. Piu' volte, e con accentipiu' severi, il Pontefice ha manifestato la sua attenzione verso le difficolta' e il decadimento diffuso che gravano sulla 'caput mundi'. Meno di una settimana fa, nella visita di domenica scorsa alla parrocchia di Casal Bertone, aveva parlato della "nostra citta' affamata di amore e di cura, che soffre di degrado e abbandono".Enella visita in Campidoglio del 26 marzo scorso aveva esortato fortemente a far si' che a"tanto splendore non si degradi" e a favorire "una rinascita morale e spirituale della ...

ilfogliettone : Monnezza e disagi, anche il Papa punta dito su problemi Roma - - Majakovsk73 : @Il_Vitruviano Riparare una scala mobile in che modo è connesso con la malavita? No per capire eh. Perché a Roma ma… - RomaPulita : RT @romait_it: #News #20giugno #Roma #Rifiuti 'Solo l'amministrazione a 5 stelle non ha ancora capito che a Roma sono tutti stremati dai di… -