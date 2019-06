Dramma nel calcio femminile | calciatrice si tuffa nel lago di Como e non riemerge | è

Ondata di caldo africano in Europa - Dramma incendi in Spagna : evacuazioni nel centro del Paese : La Spagna è colpita da nuovi incendi, mentre le temperature restano altissime nel contesto dell’Ondata di caldo in corso in Europa. Intanto, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere un maxi incendio che in Catalogna combattevano da circa 72 ore. Nuove fiamme sono divampate nella città di Amorox, nel centro del Paese, e hanno bruciato oltre 1.600 ettari entrando nella regione di Madrid e costringendo all’evacuazione di un ...

Conduttore Rai nella bufera - il gossip : "Nasconde situazione Drammatica" : Conduttore Rai lascia un programma, ma cosa c'è dietro? La vera ragione Un Conduttore Rai avrebbe lasciato un programma già consolidato ma non ammettendo il vero motivo. A lanciare il gossip è stato il settimanale Chi, che ha rivelato una verità che ha a sua volta scatenato la caccia al nome. Non si conosce infatti

Addio a Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4? Nel nuovo video teaser il Dramma di Lidia : La sorte del personaggio di Francisco ne Le Ragazze del Centralino 4 sarà al centro del primo episodio della nuova stagione, in arrivo su Netflix da venerdì 9 agosto. Il terzo capitolo della saga delle centraliniste della Compagnia dei Telefoni di Madrid che nei primi anni '30 del Novecento combattono per i loro diritti e la loro libertà in una società maschilista e retrograda si era concluso proprio con l'incertezza sul destino del ...

Dramma nel mondo del calcio - calciatore accusato di omicidio : beve in discoteca poi il terribile schianto [NOME e DETTAGLI] : Dramma nel mondo del calcio nelle ultime ore, una notizia che ha sconvolto tutti. Nel dettaglio il calciatore del Porto Joao Maleck, 20enne messicano che nell'ultima stagione ha indossato la maglia del Siviglia Atletico è accusato di omicidio colposo. L'attaccante durante la vacanza Guadalajara ha provocato un incidente stradale in cui è morta una coppia, sposata da poco di 26 e 35 anni. Nelle ore precedenti il calciatore aveva ...

Dramma migranti : padre e figlia tentano di raggiungere gli USA ma annegano nel Rio Grande - le FOTO shock che scuotono l'America : Un padre con la sua bambina che giacciono a faccia in giù nelle acque torbide del Rio Grande mentre tentavano di raggiungere il Texas. La FOTO, che ricorda molto da vicino quella del piccolo Aylan, il bimbo siriano rinvenuto senza vita su una spiaggia turca nel 2015, mostra il Dramma dei migranti che cercano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti evitando il muro tanto voluto dal presidente Donald Trump. L'uomo, riferiscono i ...

Cade in piscina e muore annegato a 17 anni : «Non sapeva nuotare». Dramma nel bresciano : Tragedia in una cascina nel bresciano, a Ghedi, dove un ragazzo di appena 17 anni è morto annegato in piscina: a ritrovare il suo corpo senza vita è stata la proprietaria...

Vasto - Dramma in una casa di riposo : 72enne uccide anziana nella stanza da letto : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella notte tra sabato e domenica scorse a Vasto, in provincia di Chieti, dove un uomo di 72 anni, Vito Papa, originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ha ucciso nella sua stanza da letto un'altra paziente di 87 anni. Al momento sono ignoti i motivi che hanno portato l'uomo ad agire in maniera così sconsiderata ma, a quanto pare, lo stesso, secondo quanto riferisce la stampa locale ...

Torino - Dramma a Villarbasse. Bambina di un anno morta investita dalla mamma nel cortile di casa : dramma a Torino. Una Bambina è morta investita dalla madre in auto nel cortile di casa. La bimba di poco più di un anno è morta oggi a Villarbasse in via don Rambaudo 4, nel...

Iran e Usa - verso l'escalation militare : petroliere silurate nel Golfo - Drammatico sospetto : Gli Usa accusano Teheran, sostenendo che è «altamente probabile che l' Iran abbia causato questi attacchi», ma oggettivamente non si capisce perché gli ayatollah abbiano architettato l' attacco a due petroliere legate in qualche modo a Tokyo mentre il premier giapponese Abe si trovava nella capitale

Dramma in strada nel Veneziano - con la moto in un fossato : Manuel muore a 16 anni : La tragedia nella mattinata di martedì a Meolo. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo per motivi tutti da accertare, avrebbe improvvisamente sbandato andando a finire nel fossati che costeggia la strada sbattendo violentemente la testa contro il terrapieno in cemento.

Caldo - temporali di calore e grandine : Drammatico conto dei danni nelle campagne : "L'arrivo della prima ondata di grande Caldo dell'anno non ha fermato i temporali che si sono abbattuti a macchia di leopardo aggravando il drammatico conto dei danni nelle campagne dove una pazza primavera rischia di far perdere un frutto su quattro": è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti degli improvvisi temporali di calore con grandinate che accompagnano l'arrivo dell'anticiclone africano.

Dramma nella notte a Pavone Canavese - tabaccaio spara al ladro e lo uccide : La sparatoria a Pavone Canavese, piccolo comune della città metropolitana di Torino, nella notte tra giovedì e venerdì. Intorno alle 3 di notte almeno tre persone avrebbero assaltato la tabaccheria il cui titolare però abita sopra il locale. L'uomo ha impugnato un'arma e ha fatto fuoco uccidendo uno dei malviventi.

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un'altra Drammatica morte nelle trame della soap : Un altro amato personaggio uscirà presto di scena, vi anticipiamo che il lutto riguarderà la famiglia Santacruz/Leal.

Dramma nella notte : stroncato da un malore improvviso a soli 20 anni : La tragedia scuote Agropoli. Vito Petrillo è stato stroncato nella notte da un malore improvviso. Era in casa con la...