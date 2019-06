Brindisi | turista tedesco si getta nel mare in tempesta e annega | rischiano i soccorritori

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Stava trascorrendo un periodo di vacanza in Puglia ilche ieri mattina ha trovato la morte sulla litoranea nord di, precisamente tra località "La Conca" e lido Brin. Secondo quanto riporta la stampa locale, il giovane, che aveva 36 anni, si trovava in compagnia di un amico, originario di Berlino, così come la vittima. Il, come anche tantini, aveva deciso di trascorrere l'ultima mattinata alprima di poter ripartire per la Germania: il volo di rientro era stato fissato infatti per questa mattina. Ma nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo di lì a breve. Il 36enne, di cui non sono state diffuse ancora le generalità, è entrato in acqua per fare un bagno: ilieri era ine ha risucchiato in men che non si dica il malcapitato, che è stato sbattuto con violenza sugli scogli dalla forza dell'acqua....

