Badminton | European Games 2019 | un oro ed un argento per la Gran Bretagna nel primo

Badminton - European Games 2019 : terminata l’avventura degli azzurri a Minsk : Si chiude l’avventura degli azzurri del Badminton agli European Games di Minsk: nell’ultima giornata della prima fase nel Girone E del singolare maschile Rosario Maddaloni viene battuto dallo sloveno Miha Ivanic, che vince per 21-19 18-21 21-10, mentre nel Girone A del doppio maschile Giovanni Greco e Kevin Strobl non scendono in campo per il ritiro dei polacchi Milosz Bochat ed Adam Cwalina, infine nel Girone B del doppio ...

Badminton - European Games 2019 : ancora tre sconfitte per gli azzurri a Minsk : Resta ancora priva di vittorie l’avventura degli azzurri del Badminton agli European Games di Minsk: oggi infatti sono ancora arrivate tre sconfitte nelle fasi a gironi dei diversi tornei. L’Italia è presente con cinque atleti in tre dei cinque tabelloni, ma in tutte le gare odierne i nostri rappresentanti sono usciti sconfitti, sempre in due partite. Nel Girone E del singolare maschile Rosario Maddaloni viene battuto dalla testa di ...