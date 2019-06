Addio al fumettista Guillermo Mordillo

E' morto a Maiorca (Spagna),dove viveva da tempo,il famoso cartoonist noto solo con il suo cognome:''. Aveva 86 anni (87 ad agosto). Animò anche Popeye (Braccio di Ferro) per la Paramount. I suoi famosi personaggi a fumetti con nasone e sederotto e dai colori vivaci, pubblicati in tutto il mondo dagli Anni 60/70, sono apparsi anche sui diari scolastici in Italia. 'Pupazzi' comici animati che non parlano,ma gesticolano. Pluripremiato, visse in Perù, New York, Parigi. Il primo disegno a 12 anni e a 23 la laurea in illustrazione.(Di domenica 30 giugno 2019)