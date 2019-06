Uomini e Donne | ex tronista di Maria De Filippi | “Mi sentivo morire”

lanostratv

(Di sabato 29 giugno 2019) Tronisti: Giovanni Conversano racconta cos’è successo dopo l’addio aDeHa rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Giovanni Conversano, exdi, con la quale ha parlato del periodo difficile che ha vissuto dopo l’addio al programma diDeche gli ha dato popolarità e successo. Quando sono sceso dal trono die sono sparito dalla televisione, sono iniziati i problemi. In casi del genere la depressione è sempre in agguato. Se la gente ti chiede: “Perchè non sei più in TV? Che fine hai fatto?”, ti senti morire… “Ti viene spontaneo rispondere che sei in attesa di fare un programma, un film o un provino, ma menti a te stesso” ha dichiarato l’exdi, ...

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… - luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… - mannocchia : Le donne e gli uomini della Sea Watch non sono eroi. Sono persone normali che praticano l’esercizio quotidiano del… -