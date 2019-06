Terremoto Colle Val d' Elsa | due scosse avvertite nella notte

Toscana : sequenza di scosse di Terremoto su Colle di Val d'Elsa (Siena) : Diverse scosse di terremoto, di cui una di moderata entità, sono state registrate oggi 29 giugno 2019, precisamente in nottata, nel cuore della Toscana in provincia di Siena. Si è trattato di tre...

Lino Guanciale : a novembre le riprese di un cortometraggio a Collelongo sul Terremoto : Lino Guanciale lo scorso 21 maggio ha festeggiato un traguardo importante come i suoi quarant'anni e non mancano gli impegni per l'avezzanese che sta affrontando un momento rilevante nella sua carriera lavorativa. Il protagonista della fiction Rai sarà impegnato nelle riprese di un progetto cinematografico per una causa importante. In precedenza l'abruzzese si è reso interprete di un film-documentario basato sul terremoto avvenuto a L'Aquila il ...

Terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Collelongo Evento registrato alle 15 : 42 : L'Aquila - Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato in Abruzzo, localizzato dalla sala sismica Ingv con epicentro 3 km a ovest di Collelongo (L'Aquila) alle 15:42, a una profondità di 15 km. Le località entro i 10 km. dall'epicentro sono Villavallelonga, Civita d'Antino, Trasacco, San Vincenzo Valle Roveto, Morino, Ortucchio, Balsorano, Luco dei Marsi (L'Aquila). leggi tutto

