Patologie ortopediche a Modica

Nasce a Bologna RAMS - la Rete IRCCS per la ricerca e la cura delle Patologie ortopediche : Si è costituita ieri, mercoledì 29 maggio, al Rizzoli di Bologna la Rete Nazionale per la ricerca e la cura delle patologi ortopediche. Si chiama RAMS, Rete Apparato Muscolo-Scheletrico, e Nasce dalla volontà di unire le competenze dei più grandi ospedali di ricerca italiani che operano in ambito ortopedico. I fondatori sono i due Istituti di ricerca e cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per l’ortopedia: Istituto Ortopedico Rizzoli di ...