Huawei conferma che il sito di Hongmeng OS è un falso

EMUI 10 e Android Q ci sarà su 17 smartphone Huawei - la conferma ufficiale il 20 giugno : Quali smartphone Huawei riceveranno EMUI 10 e dunque Android Q? La domanda è imperante dopo le triste vicende del ban USA che sembrava mettere in pericolo i futuri aggiornamenti incrementali dei device del produttore. Così non sarà, come ufficializzato dalla stessa azienda proprio oggi 20 giugno. In anteprima, la fonte Huawei Central ha riportato la lista di ben 17 smartphone Huawei che riceveranno insieme EMUI 10 e Android Q. Nell'elenco ci ...

Huawei conferma HongMeng OS - mentre gli USA continuano a fare la voce grossa : Un dirigente di Huawei ha confermato che il produttore è in procinto di lanciare HongMeng OS per sostituire Android a causa del ban statunitense L'articolo Huawei conferma HongMeng OS, mentre gli USA continuano a fare la voce grossa proviene da TuttoAndroid.

Huawei conferma WhatsApp - Instagram e Facebook per i suoi smartphone : Huawei conferma ancora una volta che le applicazioni di Facebook continuano a funzionare e ad essere aggiornate sui propri smartphone. L'articolo Huawei conferma WhatsApp, Instagram e Facebook per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Il segretario del Tesoro USA conferma : “Huawei è una pedina di scambio” : In occasione del G20, che si sta svolgendo a Fukuoka, il segretario del Tesoro USA conferma che Huawei sarà una pedina di scambio nella guerra commerciale Cina - USA. L'articolo Il segretario del Tesoro USA conferma: “Huawei è una pedina di scambio” proviene da TuttoAndroid.

Al via il 5G in Cina - mentre TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento : mentre la Cina concede le prime licenze commerciali per il 5G, TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento. L'articolo Al via il 5G in Cina, mentre TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento proviene da TuttoAndroid.

Huawei conferma : un sistema operativo proprietario in Autunno (per sostituire Android) : Il ban imposto dal governo statunitense su Huawei, inserita nella “entity list” commerciale, in questi giorni sta avendo una serie di effetti inevitabili che si ripercuotono sul colosso cinese. La prima reale conseguenza ha riguardato Google, costretta a sospendere a Huawei la licenza per l’uso della versione commerciale di Android. Il ban è stato in effetti posticipato di tre mesi (fino ad agosto) e la stessa Huawei ha ...

Huawei conferma : HONOR 20 e HONOR 20 Pro riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza : Alla vigilia della presentazione della nuova serie HONOR 20, Huawei assicura che saranno rilasciati gli aggiornamenti di sicurezza, nonostante tutto. L'articolo Huawei conferma: HONOR 20 e HONOR 20 Pro riceveranno gli aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.