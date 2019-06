Auto | i modelli dai nomi più assurdi

Salone Auto Torino 2019 : migliori modelli in esposizione e caratteristiche : Salone auto Torino 2019 : migliori modelli in esposizione e caratteristiche Si riapre la fiera del “Parco Valentino” e Torino , con il suo Salone dell’ auto , rompe un ennesimo record. Sarà la mostra con più esposizioni e con più case auto mobilistiche, ben 54 per questa edizione. Per l’occasione, oltre all’ esposizione dei modelli già lanciati, ci saranno anteprime mondiali, sono attesi circa 700 mila visitatori. ...

Auto in uscita a giugno-luglio 2019 : calendario - modelli e caratteristiche : Auto in uscita a giugno-luglio 2019: calendario, modelli e caratteristiche Ottime notizie in arrivo per gli appassionati di motori. Per l’estate 2019 è prevista l’uscita di numerose Autovetture. I modelli più attesi partono già da giugno, ma ci sono novità all’orizzonte anche per luglio, agosto e soprattutto settembre, in vista del nuovo anno che verrà. Ecco il calendario, con i modelli e le caratteristiche. Auto in ...