huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dopo avervi parlato di “Volevo solo essere felice” (Centauria, 2019) di Alessandro Cozzolino, per continuare con la nostra piccola rassegna rainbow dedicata al mese dell’orgoglio, oggi vi presento “L’uccello” (Alter Ego, 2018) di Giovanni Lucchese.Quando ho scoperto che il romanzo indagava l’universo trans, per me, autore della prima trilogia italiana su questa tematica, è stato difficile trovare la voglia di proseguire con la lettura. Difficile perché conosco molto bene quel mondo, difficile perché non è semplice sorprenderti quando si gioca su un terreno per te così familiare.Gianandrea Ludovisi, detto Billo, rampollo di una delle famiglie più ricche e potenti di Roma vive un’esistenza dissoluta. Ogni sera si annebbia, affoga le voci che gli ricordano della mancanza d’affetto che ha ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: L’uccello padulo e la rosa arcobaleno - HuffPostItalia : L’uccello padulo e la rosa arcobaleno - Brandolf11 : RT @Hi_Jacklammer: Io non prendo pesci. Tu cosa prendi? Vedo all'orizzonte l'uccello padulo. #bloccauncoglione -