Giancarlo Magalli scrive all' ex moglie | Continuo a volerti bene

“Auguri”. Giancarlo Magalli - la foto inedita con l’ex moglie Valeria spiazza tutti : Giancarlo Magalli ha scritto su Facebook in onore della sua ex moglie Valeria Donati, ricordando 30 anni dal giorno in cui si sono sposati anche se dieci di questi li hanno passati insieme, sempre fianco a fianco, da separati in onore dell’amore per la figlia Michela che ancora li unisce sopra ogni cosa, ancora di più della promessa fatta davanti a Dio e agli uomini. “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche ...

Giancarlo Magalli parla de I Fatti Vostri 2019/20 e fa un annuncio : I Fatti Vostri, prossima edizione. Giancarlo Magalli conferma: “Ci saremo ancora” Ha rilasciato una breve intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Giancarlo Magalli, con la quale ha parlato della prossima edizione de I Fatti Vostri, smentendo per l’ennesima volta tutte le voci circolate in rete nei mesi scorsi, secondo le quali il programma sarebbe potuto uscire dal palinsesto della ...

Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe : "Stai serena e andiamo pure in Tribunale. Poi vediamo come finisce" : "Rilassati, Adriana, nessuno vuole farti del male". Comincia così il post di Giancarlo Magalli, pubblicato sul suo profilo Facebook, dedicato ancora una volta allo scontro, che va avanti da un anno con la sua collega de I Fatti Vostri, Adriana Volpe. Allegando l'immagine di una volpina con un cuore

Giancarlo Magalli spara alla volpe. La conduttrice infuriata su Instagram : “Adesso dico basta!” : Giancarlo Magalli spara alla volpe, avete capito bene. Il conduttore nel corso della sua ospitata a Comedy Central News, programma condotto dal comico Saverio Raimondo, si sofferma sul tema delle armi di cui è conoscitore in virtù del suo passato da ufficiale istruttore dell’esercito. Per l’occasione mostra le sue doti balistiche in un poligono sparando, con una pistola ad aria compressa, a bersagli insolti. Nel suo mirino la foto di ...

Giancarlo Magalli - la sorella accusata di circonvenzione d’incapace : Giancarlo Magalli accusa la sorella, Monica, di circonvenzione d’incapace e la vicenda finisce in tribunale: la donna, scrive Il Messaggero, avrebbe sottratto 800 mila euro al cugino anziano. "Induceva (il cugino, ndr) a conferire e mantenere l’incarico di gestire 800 mila euro di cui si appropriava in parte", si legge nel capo d’imputazione. Monica Magalli nella vita farebbe infatti la promotrice finanziaria e così, secondo la procura, ...

Giancarlo Magalli porta in tribunale la sorella : raggiro da centinaia di migliaia di euro al cugino : Una brutta storiaccia di soldi e di beghe famigliari. Come si legge su Il Giornale, è approdata a Palazzo di giustizia la lite in famiglia tra il conduttore Rai Giancarlo Magalli e la sorella Monica. Il primo avrebbe dichiarato che la seconda "si è comportata in maniera scorretta nei confronti di no