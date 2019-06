Ecco quanta energia in più consumeremo per adattarci al riscaldamento globale

wired

(Di venerdì 28 giugno 2019) (foto: Mike Kemp/Getty Images) L’equazione è presto detta: più caldo all’esterno significa più sforzo richiesto ai condizionatori, che a sua volta si traduce in una maggiore domanda dielettrica. Insomma, uno schema che rischia di alimentare un circolo vizioso irreversibile, con un surplus diche già in qualche decennio si quantificherà in decine di punti percentuali. È questo, con tanto di stime numeriche su scala, il risultato principale di uno studio scientifico da poco pubblicato sulla rivista Nature Communications, che per la prima volta ha analizzato e confrontato i risultati di una lunga serie di modelli climatici e di scenari economici mondiali. La ricerca è stata frutto di una collaborazione internazionale, che in Italia ha coinvolto l’università Ca’ Foscari di Venezia e il Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici (Cmcc), ...

