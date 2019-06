“Di guerra e di pace” | a Milano la festa per i 25 anni di Emergency | segui la diretta

Palmeri sui nuovi allenatori scelti dalle squadre italiane : “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter - sul Milan…” : Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato di calciomercato su Radio Tmw. Le sue parole sulle scelte dei club per le proprie panchine : Conte ufficiale all’Inter: “Dichiarazione di guerra da parte dell’Inter, anche a livello economico visto lo stipendio di Conte. Non credo però verrà fatto un mercato così stellare. Anzi, credo sia arrivato per far migliorare la rosa attuale. Magari faranno Barella e Dzeko, che mi sembra ...