Assistente vocale Smart Home | i migliori da comprare

Il nuovo Monopoli è senza contanti - ma con l'Assistente vocale : Giocare a Monopoli con l'assistente vocale e senza contanti. È in arrivo l'ultima versione, appena lanciata da Hasbro e dotata di comandi vocali, il cui nome è Monopoly Voice Activated Banking Game. In Italia il popolarissimo gioco è stato pubblicato per la prima volta nel 1935 col nome di Monopoli dalla Editrice Giochi fino all'estate del 2009, quando anche la distribuzione italiana è diventata di proprietà della Hasbro, che ha riportato il ...

Con Alexa Conversations l’Assistente vocale diventa un venditore chiacchierone : L’assistente vocale Alexa potrebbe presto imparare a conversare, oltre che a fornire semplici risposte a domande precise. Amazon ha infatti annunciato Alexa Conversations, un nuovo approccio basato sull’apprendimento profondo, che gli sviluppatori stanno usando per far parlare Alexa in modo naturale. L’obiettivo è di creare dialoghi naturali e flessibili all’interno di una singola abilità. Il modo in cui funziona è ...

Nasce Q - l’Assistente vocale con voce neutra. Per superare gli stereotipi di genere : Riuscire a raccogliere intorno a un tavolo persone tra di loro profondamente diverse ha un valore enorme. Quando partecipo a riunioni dove c’è l’80% di uomini, vestiti tutti dello stesso colore, con le stesse scarpe, lo stesso orologio e che poi fuori hanno anche la stessa macchina, rabbrividisco. Queste cose dovrebbero appartenere a un passato lontano e invece siamo qui tutti a parlare di gender gap perché non si riesce a fare un salto in ...