Agrigento | lettera di insulti e minacce al pm Patronaggio | “Intimidazioni su sbarchi dei

(Di venerdì 28 giugno 2019) L’ennesima, piena di, è arrivata questa mattina, venerdì 28 giugno. Il destinatario è il procuratore capo di, Luigi. Le ragioni delle intimidazioni, sono, ancora una volta, glidei migranti. Appena venti giorni fa, il 10 giugno, al magistrato era stata recapitata un’altracon dentro un proiettile e un avvertimento: “La prossima volta, se continuerai a fare sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te e ai tuoi tre figli”. E non era la prima volta. La busta arrivata in giornata è stata intercettata dalle guardie giurate. L’indirizzo, “Dottor”, era scritto con un normografo per non lasciare indizi sulla grafia.di morte e un proiettile al procuratore. Solidarietà anche da Salvini ...

