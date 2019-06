Va in ospedale per dolori di stomaco | muore due giorni dopo le dimissioni

Andrea Camilleri - tanto affetto per il padre di Montalbano ricoverato in ospedale : Tanti messaggi d'affetto per Andrea Camilleri, ricoverato da quasi dieci giorni all'ospedale Santo Spirito di Roma. Mentre le condizioni dello scrittore siciliano non subiscono variazioni, i suoi fan gli si stringono intorno chiedendogli di resistere. Molto simbolico un bigliettino lasciato all'ingresso con dei versi di Eliot in cui a parlare è il profeta cieco Tiresia.Continua a leggere

KATIA FOLLESA IN ospedale/ Operata al cuore : 'Ha bisogno di coccole - ma ora è da F1' : KATIA FOLLESA è ricoverata in OSPEDALE per via di un problema al cuore: "Ora è una Formula 1, aveva bisogno di coccole". Il suo post

Katia Follesa in ospedale per un problema al cuore : La comica Katia Follesa è in ospedale per un problema al cuore. La Follesa ha recentemente parlato della sua malattia cardiaca che le renderebbe anche molto complicato avere una seconda gravidanza, ma con la quale convive da tempo cercando di farlo sempre con il sorriso e l’ottimismo che la caratterizzano non solo nel lavoro ma anche nella vita. Katia ha pubblicato sulla sua pagina “Instagram” una foto in cui si trova in una camera del ...

Katia Follesa - paura per la comica : ricoverata in ospedale - il grave problema di salute : paura per la comica Katia Follesa, diventata famosa sul palco diZelig. L'artista ha mostrato un selfie dal letto d'ospedale: in questo modo ha annunciato il suo ricovero per cure al cuore. La comica condivide con i follower un momento delicato, che riguarda la sua salute. Senza perdere mai la grand

Ragusa - la generosità dei ragusani per l'ospedale Giovanni Paolo II : La comunità Ragusana generosa nei confronti dell'Asp. In arrivo altre donazioni per l'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Domattina la consegna

Katia Follesa in ospedale - ricoverata perché ‘il cuore ha bisogno di coccole’ : In ospedale, a letto, con tutti i sensori che la monitorano: Katia Follesa ha pubblicato su Instagram un post con una sua foto che la ritrare mentre si sottopone alle cure mediche che il suo cuore matto necessita. Come lei stessa sottolinea infatti, il suo cuore ha bisogno di coccole, ma ha un motore da Formula 1. L’attrice e conduttrice televisiva aveva scoperto nel 2006 di soffrire di una malattia congenita: una cardiomiopatia ...

Catherine Bertone - la pediatra che non va ai mondiali per coprire i turni in ospedale : «Inderogabili impegni lavorativi». Con queste parole la maratoneta valdostana Catherine Bertone ha detto no ai mondiali di atletica di Doha. «Onoratissima di poter vestire la maglia azzurra in un mondiale di atletica leggera, ma ahimè la coperta in ospedale è sempre più corta» ha aggiunto l’atleta che è un medico e ha sempre fatto convivere le due attività. Finora almeno. La carenza di personale medico che è di tutte le strutture italiane ...

Ricatto per foto hard : artigiano si toglie la vita in ospedale : Giorgia Baroncini L'uomo, 50enne di Nuoro, era ricoverato nel reparto di Psichiatria del San Francesco. Lì, durante la notte, si è legato un lenzuolo al collo Il Ricatto su quelle foto hard era ormai diventato ingestibile. Un peso che non lo lasciava più vivere. Così un artigiano 50enne di Nuoro si è tolto la vita nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Francesco dove era ricoverato. L'uomo è entrato di notte in un bagno della ...

Romina Power lascia l'ospedale dopo l'operazione - come sta?/ 'È andata bene' : Romina Power torna a casa dopo l'intervento al ginocchio: 'l'operazione è andata bene', sospiro di sollievo per i fan della cantante,

Bimba di 8 mesi morta in ospedale - il papà fermato per omicidio : In stato di fermo per omicidio Giuseppe Passariello, il padre della Bimba di otto mesi arrivata morta e piena di lividi e ustioni all'ospedale Umberto I di Nocera. Il decredo del magistrato...

Romina Power dimessa dall'ospedale dopo l'operazione : «Tutto è bene quel che finisce bene» : I fan erano rimasti molto preoccupati dopo aver visto la foto della mano, con tanto di cannula e braccialetto di un ospedale. Dietro il ricovero di Romina Power, però, c'era semplicemente...

Bambino invalido per errore in sala parto : l'ospedale dovrà risarcire le sofferenze che dovrà subire : Quasi due milioni di euro di risarcimento per le differenze e i disagi patiti nei suoi primi 11 anni di vita, più quelli che dovrà sopportare “per tutta la durata della vita”. È quanto ha deciso il tribunale civile di Roma lo scorso 20 giugno nella sentenza a favore di Davide, Bambino 11enne che dalla nascita è affetto da tetraparesi distonica e deficit comunicativo per cattive pratiche mediche al ...

Cane attende per giorni il suo padrone morto accanto al letto di ospedale : Un Cane è stato fotografato in attesa del suo padrone accanto al letto d'ospedale dove l'uomo era ricoverato prima che morisse.