Ustica | Mattarella | “Una tragedia indelebile nella memoria e nella coscienza”

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) “Trentanove anni dopo, la ferita dirichiama, ancora una volta, il Paese ad un sentimento di forte solidarietà verso i familiari delle 81 vittime del volo Bologna-Palermo che videro spezzate le loro vite. E’ unacoscienza della nostra comunità nazionale“: lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio. “In questa giornata rinnovo la partecipazione della Repubblica al dolore comune e confermo il costante impegno per la ricostruzione univoca delle circostanze in cui persero la vita tanti nostri concittadini. Devono guidarci in questo l’affermazione delle ragioni della verità e dello Stato di diritto e il riconoscimento della professionalità di donne e uomini che hanno operato in questa direzione“. L'articolo: “Una...

CorriereQ : Ustica: Mattarella, impegno per verità - siciliaopinione : Strage di #Ustica 39 anni dopo, Mattarella: 'Costante impegno per affermare la verità'. Le parole del Capo dello St… - NuovoSud : La tragedia di Ustica 39 anni dopo, Mattarella: costante impegno per affermare la verità - -