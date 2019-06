Tennis | anche in Fed Cup arriva la rivoluzione ITF dal 2020 Qualificazioni a febbraio

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : ai quarti Thomas Fabbiano! Avanti anche Sam Querrey e Fernando Verdasco : Si sono disputati oggi gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Eastbourne: sull’erba inglese avanza ai quarti l’azzurro Thomas Fabbiano, che supera con un doppio tie break il serbo Laslo Djere. Avanzano in due partite anche i britannici Daniel Evans, che batte il francese Pierre Hugues Herbert, e Kyle Edmund, che vince il derby con Cameron Norrie. Due set bastano anche al polacco Hubert Hurkacz, che supera lo statunitense Steve ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : big match a Caroline Garcia - vincono anche Maria Sharapova ed Angelique Kerber : A differenza di quanto accaduto oggi nel torneo Premier di Birmingham, nel WTA International di Madrid non ci sono problemi di meteo e così si completa il primo turno. Sull’erba iberica spicca la vittoria della francese Caroline Garcia nel big match in rimonta con la bielorussa Victoria Azarenka, battuta 1-6 6-4 7-5. Avanza anche la russa Maria Sharapova, che soffre un set poi liquida la slovacca Viktoria Kuzmova per 7-6 (8) 6-0, mentre ha ...

Tennis - Laver Cup 2019 : che squadrone per l’Europa! Con Federer e Nadal c’è anche Fabio Fognini : Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di Tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra. Ci ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Matteo Berrettini è in semifinale. Demolito anche l’americano Denis Kudla : Prima semifinale sull’erba della carriera per Matteo Berrettini. In quel di Stoccarda il Tennista romano è un rullo compressore e continua a dominare gli avversari. Oggi è il giorno dell’americano Denis Kudla, numero 84 del mondo, schiacciato con un doppio 6-3 in un’ora e un quarto di gioco. Un’altra prestazione eccezionale di Berrettini, che dimostra di saper giocare molto bene su questa superficie e soprattutto di ...

Tennis – Dimitrov ‘copia’ Djokovic : dopo Agassi assunto anche Radek Stepanek come coach : Grigor Dimitrov assume un’altra vecchia conoscenza di Novak Djokovic nel proprio team: dopo Agassi arriva anche Radek Stepanek in qualità di coach Visti gli scarsi risultati ottenuti di recente, Grigor Dimitrov ha optato per una rivoluzione nel proprio team. Via Dani Vallverdu, coach che ha accompagnato il bulgaro negli ultimi 3 anni, dentro Radek Stepanek. Il ceco ha collaborato con Djokovic nei mesi scorsi, prima di interrompere il ...

Tennis - tutta la stima per David Ferrer : anche Djokovic e Fognini “salutano” lo spagnolo : David Ferrer è arrivato al capolinea della sua splendida carriera da Tennista professionista ed ha ricevuto messaggi di stima da tutti i suoi colleghi David Ferrer si ritira dal Tennis professionistico. L’ultimo dei ‘terraioli’ lascia dunque il tour incassando messaggi di stima da tutti i suoi colleghi, sintomo che in questi anni Ferrer ha seminato bene meritandosi il rispetto mostrato in questi giorni nei suoi confronti. ...

Tennis – Alexander Zverev - che periodaccio : papà in ospedale - problemi legali e lo lascia anche la fidanzata! : Per Alexander Zverev è proprio un periodaccio: papà Alexander Sr. è in ospedale a causa di problemi di salute, sono insorti dei problemi legali con il suo ex agente e la fidanzata Olya lo ha lasciato Sconfitto a Barcellona e Montecarlo, Alexander Zverev si è presentato all’ATP di Madrid con il morale sotto i tacchi. Il giovane Tennista tedesco è alle prese con una serie di vicende extra-campo che gli impediscono di concentrarsi al ...

Tennis - WTA Madrid 2019 : esordio vincente per Petra Kvitova. Avanti anche Azarenka - Barty e Garcia : Comincia nel migliore dei modi a Madrid la difesa del titolo per Petra Kvitova. La ceca, vincitrice lo scorso anno del torneo spagnolo, ha sconfitto al primo turno abbastanza agevolmente l’americana Sofia Kenin in due set con il punteggio di 6-1 6-4. Kvitova è staccata di 136 punti da Naomi Osaka e ha come obiettivo in queste settimane (tra Roma e Roland Garros) a diventare la nuova numero uno del mondo. Tra le big ottima prestazione anche ...