Nike | The Jordan' s experience

gqitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Siamo in attesa da circa 50 minuti, un gruppetto di una cinquantina di persone distribuite intorno a un corridoio immaginario fatto di separatori metallici e buttafuori. Tutti un po' sudati per il caldo ci sgranchiamo le gambe e scambiamo qualche battuta, ma nessuno si azzarda a muoversi, nemmeno per andare in bagno. Nessuno vuole perdersi il momento in cui da quell'ingresso sbucherà una delle icone sportive più grandi di tutti i tempi, colui che ha cambiato i rapporti tra brand e sport in maniera irreversibile, ispirazione suprema per chiunque abbia mai tirato verso un canestro una palla arancione a spicchi. Io ripenso alle giornate passate al campetto indossando un'imitazione da pochi soldi di una delle centinaia di versioni delle sue canotte, ai miei tentativi di emulare le sue schiacciate in cameretta sul canestrino di plastica. Poi nel giardino cala un religioso silenzio, i ...

_sport_nike_ua : RT @HDblog: The C64, il Commodore 64 a grandezza naturale in uscita il 5 dicembre | Prezzo - The_xJoKeRx : RT @demas6Basket: Brutal el homenaje de Nike al MVP Giannis Antetokounmpo ???? - The_SupliX : RT @demas6Basket: Brutal el homenaje de Nike al MVP Giannis Antetokounmpo ???? -