Meteo | il picco dell’ondata di caldo africano sull’Italia | temperature percepite di +48°C

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) L’ondata diche sta stringendo nella sua morsa l’Italia (e anche gran parte dell’Europa) ha fatto innalzare vertiginosamente lemassime con valori mediamente attorno ai +40°C. La situazione è ancora più complessa se si considerano le, che risentono di diversi fattori, tra cui l’umidità: secondo i dati ufficiali dell’Aeronautica Militare, si registrano picchi dia Ferrara (ben +11°C in più rispetto alla temperatura reale), +47°C percepiti a Mondovì, in Liguria, e a Marina di Ginosa, in Puglia. A Piacenza rilevati +46°C percepiti, a Milano +44°C, +40°C a Roma. L'articolo, ildell’ondata disull’Italia:dial Nord DATIWeb.

messveneto : La morsa del caldo da Tarvisio a Lignano: oggi atteso il picco fino a 38 gradi - asianmeatpie : RT @flash_meteo: meteo #Toscana si conferma per oggi il picco del caldo: a metà mattinata si superano già i 30 gradi su gran parte della re… - RosannaRampin : Oggi state al fresco -