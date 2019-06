ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) Larghe intese già pronte inper il dopo voto con Tsiprasun incarico internazionale? Almeno sette punti distaccano Syriza dai conservatori di Neaquando mancano meno di dieci giorni alledel prossimo 7 luglio. Il calo del partito di Alexis Tsipras, sempre più proiettatoun incarico all’estero (Onu o Ocse) dopo lo sforzo fatto per il caso Macedonia, si era manifestato già in occasione delleeuropee e delle regionali di maggio, e si affianca al generale stato di delusione dei greci, usciti sì dal memorandum dei prestiti della Troika ma costretti a convivere con una quotidianità ancora complessa e fatta di austerità. LARGHE INTESE? Neaguidata da Kyriakos Mitsotakis è al 31%, mentre Syriza al 24% secondo le ultime rilevazioni: per cui già circolano le date di una possibile seconda tornata elettorale (15 agosto) se non si ...

ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Elezioni Grecia, per i sondaggi Nea Dimokratia in vantaggio su Tsipraz: si va verso governo di larghe intese? https://… - Cascavel47 : Elezioni Grecia, per i sondaggi Nea Dimokratia in vantaggio su Tsipraz: si va verso governo di larghe intese?… - fattoquotidiano : Elezioni Grecia, per i sondaggi Nea Dimokratia in vantaggio su Tsipraz: si va verso governo di larghe intese? -