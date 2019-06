Rapporto deficit Pil in calo al 4 | 1% Ma è record della pressione fiscale

L’agenzia di rating Moody’s dice che la stima del governo italiano sul Rapporto deficit/PIL per il 2019 «manca di credibilità» : L’agenzia di rating Moody’s ha detto in una nota che l’obiettivo del governo italiano di avere nel 2019 un rapporto deficit/PIL del 2,1 per cento “manca di credibilità”, e ha stimato invece un deficit del 2,6 per cento del PIL per quest’anno

Berlusconi : "Salvini sbaglia sullo sforamento del 3% del Rapporto deficit/Pil" : Per il leader di Forza Italia, inoltre, Lega e M5s "non sono d'accordo su niente" e il governo non durerà