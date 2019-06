Prurito | macchie sulla pelle | irritazione | l’estate porta l’orticaria | attenzione alla

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Caldo, sole, sabbia, mare. L’estate, che in genere ha effetti positivinostra salute e sul nostro umore, presenta anche diverse controindicazioni. Tra queste è sicuramente annoverabile l’orticaria, che in Italia colpisce almeno una volta nella vita circa 5 milioni di persone e in estate diventa molto più frequente per il concentrarsi di fattori irritanti: balneari o dietetici, complice il maggior consumo di pesche, fragole, crostacei, coquillage e vino. E’ necessario conoscere i ‘pericoli’ e saperlo per proteggersi e scegliere i rimedi giusti, come avvertono gli esperti della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica (Siaaic), riuniti a Milano dal 27 al 29 giugno per il loro 32° Congresso nazionale. La causa delnon è sempre facile da identificare, spiegano tuttavia gli specialisti, e in questi casi si parla di ORTICARIA ...

