Lui la lascia | lei trasforma la sua stanza in un covo dell' Isis e lo fa passare per

Una Vita spoiler al 6 luglio : Blanca lascia Diego - Ramon riceve una lettera da Maria Luisa : Le trame della telenovela “Una Vita” sono sempre più ricche di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, dicono che Blanca Dicenta plagiata dalla nuova arrivata Cristina Novoa, metterà la parola fine alla relazione clandestina con il cognato Diego Alday. Maria Luisa Palacios invece darà finalmente sue notizie ai suoi familiari. La moglie di Victor Ferrero ...

Lei lo lascia - Lui colpisce la suocera in testa con una mannaia e poi manda un video alla ex : “Dolcetto o scherzetto?” : La fidanzata lo lascia così lui, in preda a un attacco di rabbia, aggredisce con una mannaia la ex suocera e poi, durante il processo, non mostra alcun rimorso, motivo per cui ora sconterà 18 anni di carcere. L’attacco immotivato e violento è avvenuto durante la notte di Halloween del 2018 a Caversham, nel Berkshire inglese, come riferisce la Bbc. Il 27enne Luke Mackrory ha atteso fuori dalla porta di casa la signora Nicki Murnane e le è saltato ...

Paola Nugnes lascia il M5s e attacca Di Maio : “E’ Lui che dovrebbe dimettersi”. Articolo Uno : la sinistra parli con i 5stelle che si sentono traditi : Ancora tensioni in casa 5stelle. La senatrice del M5S Paola Nugnes ha annunciato le dimissioni dal Movimento per passare al gruppo Misto, accusando il capo politico, Luigi Di Maio, di controllare "ogni aspetto" della vita del Movimento. Di Maio ha replicato duramente con un post su Facebook: "Leggo che la senatrice Nugnes vuole lasciare il M5s anche perche' reputa la legge che taglia 345 parlamentari, una legge anti democratica. Se si vuole ...

Paola Nugnes lascia il M5s e accusa Luigi Di Maio : "Controlla ogni aspetto del partito" : Non solo lo scontro violentissimo tra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battisa. Il M5s perde pezzi: se ne va infatti la senatrice dissidente Paola Nugnes, l'annuncio arriva in un'intervista al quotidiano comunista il manifesto, dove rivela l'intenzione di affrancarsi dal partito grillino. Nel mirino de

Silvia Provvedi e PierLuigi Gollini si sono lasciati : le ragioni della rottura : Più del Grande fratello, potè la Costa smeralda: Giulia Provvedi, sorella gemella di Silvia nonché altra metà del duo Le Donatella (entrambe presenti come giudici nella prima edizione di All together now appena conclusa con la vittoria di Gregorio Rega), si è lasciata con Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta fresca di qualificazione in Champions League, tra sabato 15 e domenica 16 giugno. I due avevano una relazione da circa un anno ...

Luis Enrique lascia la Spagna : “Problemi persistono ancora - decisione mia” : Oggi l’annuncio: Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna. L’ex allenatore di Roma e Barcellona ha lasciato per motivi personali. Queste le sue parole al termine della conferenza stampa del presidente della RFEF, Luis Manuel Rubiales Bejar. Spagna- Ufficiale, Luis Enrique lascia la nazionale: le parole del presidente della Federcalcio iberica [DETTAGLI] “Poiché i motivi che mi hanno impedito di ...

Giulia Provvedi e PierLuigi Gollini si sono lasciati! : E’ finita dopo un anno la storia d’amore tra Giulia Provvedi e il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini. Ad annunciarlo su “Instagram” la cantante: “Preferisco essere io a dirlo. Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi. Chiedo la cortesia di rispettare il mio silenzio a riguardo ed evitare di alimentare ...

