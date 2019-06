Libro Bianco sulle droghe | l’Italia continua a usare il carcere per gestire le

Huawei presenta a Bruxelles il Libro Bianco sul 5G : 5G (Getty Images) Il colosso cinese ha presentato il suo libro bianco sulla sicurezza del 5G in Europa, e punta proprio al Vecchio Continente per recuperare i miliardi di perdite dovuti alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina “Prima di Huawei, non c’era mai stata una tale discussione sui temi della sicurezza informatica in Europa, noi l’abbiamo catalizzata”. Per Mika Lauhde, vice presidente per la sicurezza informatica di Huawei in ...