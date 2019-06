Ford Puma - Ora è a ruote alte

quattroruote

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Quando si va a recuperare il nome di un modello, oltre ventanni dopo, cè sempre un motivo. Anche quando, con la, lacambia completamente genere: passando, cioè, dalla piccola coupé del 1997, alla crossover di segmento B che abbiamo visto in anteprima. Perché, qualcosa in comune cè tra i due modelli, ossia la grinta e la personalità, incluse nel Dna. Certo, poi oggi tutto è cambiato e il mercato chiede a gran voce vetture a, anche poco ingombranti. Dotate, però, di contenuti e soluzioni da categoria superiore, per non rinunciare a nulla.Esordio a fine anno. il caso della nuova, che arriverà nelle concessionarie alla fine dellanno: la lunghezza del modello è di quattro metri e 19, ben 14 centimetri in più della Fiesta, dalla quale la crossover eredita la base tecnica. Una taglia interessante, quindi, né piccola, né grande, solo un po più corta di quella di ...

