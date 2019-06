Fastweb-Wind Tre | accordo strategico per rete 5g nazionale

Mega multa a TIM - Wind Tre e Fastweb per aver ostacolato il diritto di recesso : Esercitare il diritto di recesso dagli operatori telefonici spesso non è affatto facile o trasparente come dovrebbe essere: AGCOM è dello stesso avviso, da qui la commina a TIM, Wind Tre e Fastweb di una multa complessiva di oltre i 2.7 milioni di euro (la sanzione ammonta a 1.2 milioni per i primi due provider, ed a circa 360 mila euro per il terzo). Stando a quanto riportato da 'tomshw.it', la normativa violata, come vi dicevamo, è ...

Vodafone - Wind e Fastweb multate per 2 - 2 milioni dall’AGCM : ecco perché : L'AGCM ha multato per un totale di 2,2 milioni di euro Vodafone, Wind e Fastweb, in merito alla discriminazione per i possessori di conti correnti esteri. L'articolo Vodafone, Wind e Fastweb multate per 2,2 milioni dall’AGCM: ecco perché proviene da TuttoAndroid.

